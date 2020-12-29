Россиянина задержали в Польше по подозрению в управлении преступной группой

https://static.news.ru/photo/0b6a506c-49bf-11eb-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина РФ, подозреваемого в руководстве преступной группой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра — координатора спецслужб Станислава Жарына. Следствие полагает, что задержанный мужчина несёт ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом. Жарын уточнил, что организация, в которой работал россиянин, скрыла от налоговых органов предмет налогообложения, указывала ложные данные в декларациях и использовала поддельные счета-фактуры.

Следственные органы Польши утверждают, что преступная группа под руководством российского гражданина нанесла государству ущерб на сумму не менее 12 млн злотых (около $3,2 млн). Обвинения по этому делу предъявлены ещё двум лицам.

Как передавал NEWS.ru, в начале декабря российского бизнесмена, подозреваемого в финансовых преступлениях в РФ и объявленного в международный розыск, задержали в Барселоне. Испанские правоохранительные органы нашли предпринимателя благодаря заявлению его бывшей жены о похищении ребёнка. Представитель полиции автономного сообщества Каталония заявил, что ситуация с ребёнком разрешена, однако не уточнил, каким образом, так как речь идёт о несовершеннолетней.



