Россиянина задержали в Польше по подозрению в управлении преступной группой

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина РФ, подозреваемого в руководстве преступной группой.
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Следственные органы Польши утверждают, что преступная группа под руководством российского гражданина нанесла государству ущерб на сумму не менее 12 млн злотых (около $3,2 млн). Обвинения по этому делу предъявлены ещё двум лицам.
Как передавал NEWS.ru, в начале декабря российского бизнесмена, подозреваемого в финансовых преступлениях в РФ и объявленного в международный розыск, задержали в Барселоне. Испанские правоохранительные органы нашли предпринимателя благодаря заявлению его бывшей жены о похищении ребёнка. Представитель полиции автономного сообщества Каталония заявил, что ситуация с ребёнком разрешена, однако не уточнил, каким образом, так как речь идёт о несовершеннолетней.