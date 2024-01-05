Россиянин пытался вывезти в Литву раритетный автомобиль Белорусские таможенники не дали россиянину вывезти в Литву раритетный автомобиль

Фото: t.me/customs_bel

Россиянин попытался незаконно вывезти из Белоруссии в Литву легковой автомобиль ЗИС 110 1947 года выпуска, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии. Таможенники пресекли попытку и составили протокол на нарушителя.

Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Белоруссии без необходимых документов. Незаконный вывоз транспортного средства, являющегося культурной ценностью, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог», — говорится в сообщении.

Транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. При этом стоимость незадекларированного раритетного авто составила порядка 17,2 млн рублей.

Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% стоимости незадекларированного товара, — говорится в сообщении.

Ранее таможенники нашли в посылке из Тюмени в Швейцарию полудрагоценный камень турмалин за 400 тысяч рублей. В документах минерал значился как аксессуар стоимостью $1. Экспертиза показала, что «аксессуар» входит в перечень стратегически важных ресурсов, при вывозе из страны такой камень обязательно должен быть задекларирован. Сотрудники таможенной службы возбудили административное дело. По решению суда ограненный голубой камень весом 10,32 карата конфисковали.