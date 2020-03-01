Мужчина на внедорожнике протаранил ворота пограничного пункта в Нарве и прорвался на эстонскую территорию. Полиция остановила автомобиль на одной из улиц города.
Задержанного мужчину средних лет доставили в отделение полиции, чтобы установить личность. Руководство погранпункта назвало его поступок умышленным и опасным.
Люди не пострадали, но подобный прорыв мог закончиться и более плачевно, ведь в это время на погранпункте довольно интенсивное движение. Личного состава на погранпункте хватает. <...> Автомобиль мы задержали довольно быстро, — цитирует «Интерфакс» руководителя пограничного пункта Нарвы.
Инцидент произошёл в 2:40.
Как писал NEWS.ru, в феврале парламент Эстонии отказался продолжить ратификацию договора о госгранице с Россией, подписанного в 2014 году. Таллин считает, что в случае одобрения соглашения страна не сможет претендовать на часть территорий Псковской и Ленинградской областей, которые считает своими по договору 1920 года.