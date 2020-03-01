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Около двух тысяч мигрантов прибыли 1 марта в пограничную зону между Турцией и Грецией после заявления турецкого лидера Реджепа Эрдогана об открытии границы с Евросоюзом для беженцев.

По данным телеканала France 24, среди людей есть сирийцы, египтяне и сомалийцы, однако они не представляют большинства. В основном на границе скопились афганцы. Издание уточняет, что после сделанного накануне Эрдоганом...