Россиянин насмерть забил молотком своего отца на курорте в Турции

Фото: Xinhua/Global Look Press

Россиянин Дмитрий Степанов, отдыхавший со своими родителями в пятизвездочном отеле в городе Манавгат турецкой провинции Анталья, насмерть забил молотком своего отца Павла, сообщает Sabah. По данным газеты, 30-летний мужчина также напал на свою мать, нанеся ей серьезные ранения. Позже мужчина скрылся с места преступления. Инцидент произошел 18 сентября.

Отмечается, что полиция сразу прибыла на место происшествия. В ходе расследования, проведенного оперативно-разыскной группой, было установлено, что у Степанова были психологические проблемы. Полиция занимается его поисками.

Ранее сообщалось, что суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян в Ларнаке. Нападавшей предстоит выплатить залог в €2 тысячи. В день слушания дела у входа в здание окружного суда Ларнаки был организован пикет, на котором российские соотечественники и киприоты выкрикивали лозунги против дискриминации россиян и терроризма на Кипре.

Инцидент произошел напротив церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отпраздновать День российского флага. Неожиданно к праздновавшим подошла женщина в состоянии алкогольного опьянения и угрожала ножом, выкрикивая что-то на украинском языке.