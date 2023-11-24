Россияне завалили цветами сожженный танк Т-72 в Хельсинки

Фото: Минобороны РФ

Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72, сообщил агентству STT Каспер Канносто — председатель организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники. По его словам, волонтерам приходится несколько раз в день убирать свежие розы с боевой машины, но уже через пару часов танк снова завален цветами.

Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз — в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать, — заявил Канносто.

Он рассказал, что россияне специально приносят цветы, когда рядом нет никого, кто мог бы им помешать. И несут не только букеты: на днях несколько молодых людей исполнили рядом с танком гимн России. Они продолжали петь, пока сотрудники организации не велели им уйти.

Ранее депутаты петербургского заксобрания предложили воссоздать в России советские памятники, снесенные недружественными странами на Западе. Парламентарии предлагают демонтировать советские монументы, которые подлежат угрозе повреждения или уничтожения, и вывозить их в Россию. Глава комитета по законодательству, соавтор инициативы Всеволод Беликов в беседе с изданием подчеркнул, что основная цель проекта — защитить историческую память.