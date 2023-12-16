Россияне застряли на КПП в Нарве RT: россияне более пяти часов ожидают выезда на КПП в Нарве

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пограничная служба Эстонии уже более пяти часов удерживает россиян на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, сообщает RT со ссылкой на одну из ожидающих. По ее словам, на границе уже собралась целая очередь.

Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе, — сказала она.

Собеседница телеканала уточнила, что у ожидающих выезда уже забрали паспорта, но ситуация не меняется. При этом погранслужба причину задержки не объясняет, а кабинки на пропускном пункте пустые.

Ранее сообщалось, что россияне застряли в Финляндии из-за закрытых границ. Граждане не успели пройти через контрольно-пропускной пункт «Ваалимаа», который, по сообщениям финских властей, 15 декабря должен был работать до 21:00 по московскому времени.

В то же время очереди образовались и на КПП «Торфяновка», расположенном в нейтральной зоне. Возле пункта собрались колонны машин, а также брошенные велосипеды. Погранслужба Юго-Восточной Финляндии объявила, что пересечение границы с РФ больше невозможно.

До этого глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что власти страны решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Решение должно было вступить в силу 15 декабря. По информации СМИ, 14 декабря через КПП в Финляндию прибыли не менее 62 иностранных граждан, которые попросили убежища. Среди них были граждане Сомали и Сирии, уточнил новостной портал Yle.