https://static.news.ru/photo/2b2ed4f2-6f47-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Граждане России, которые находятся на борту круизного лайнера Costa Victoria, не могут вернуться на родину, поскольку пассажирам запретили сходить на берег.

Судно находится в порту Чивитавеккья в итальянской области Лацио. Во время медицинского осмотра одной пассажирок стало плохо. У неё выявили симптомы гриппа и отправили в больницу. В связи с этим чиновники временно запретили всем остальным пассажирам лайнера сходить на берег.

На борту судна 85 россиян. Они обеспечены всем необходимым, сообщае т РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Италии.

Лайнер вышел из Дубая 7 марта. Как ранее писал NEWS.ru, 28 марта он должен был прибыть в Венецию. Однако власти Венето запретили судну заходить в местный порт из-за того, что у сошедшей на берег на Крите пассажирки был выявлен коронавирус.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.