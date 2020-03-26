Граждане России, которые находятся на борту круизного лайнера Costa Victoria, не могут вернуться на родину, поскольку пассажирам запретили сходить на берег.
Судно находится в порту Чивитавеккья в итальянской области Лацио. Во время медицинского осмотра одной пассажирок стало плохо. У неё выявили симптомы гриппа и отправили в больницу. В связи с этим чиновники временно запретили всем остальным пассажирам лайнера сходить на берег.
На борту судна 85 россиян. Они обеспечены всем необходимым,
Лайнер вышел из Дубая 7 марта. Как ранее писал NEWS.ru, 28 марта он должен был прибыть в Венецию. Однако власти Венето запретили судну заходить в местный порт из-за того, что у сошедшей на берег на Крите пассажирки был выявлен коронавирус.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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