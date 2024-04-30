Россияне заняли третье место по количеству прибывших в Турцию туристов Минкультуры Турции: за первые три месяца года 682 тыс. россиян посетили страну

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Граждане РФ оказались на третьем месте по числу прибывших в Турцию туристов в январе — марте 2024 года. В Минкультуры республики уточнили, что первую и вторую строчки заняли иранцы и немцы.

На сайте ведомства говорится, что с начала года в период с января по март Турцию посетили 737,5 тысячи граждан Ирана, 688 тысяч граждан ФРГ и 682 тысячи россиян. Такие цифры составляют 10,6%, 9,7% и 9,6% от общего количества иностранных туристов. В 2024-м доля иранских граждан выросла в первом квартале на 4%, а российских уменьшилась примерно на 3%.

Также в пятерку лидеров вошли Болгария и Грузия. Иностранных туристов в Турцию из этих стран прибыло 575 и 329 тысяч человек соответственно.

Общее число зарубежных гостей в Турции выросло на 13,37% в первом квартале 2024 года, что составляет до 7,04 миллиона человек. Наиболее популярными направлениями среди них стали Стамбул и Анталья.

Ранее стало известно, куда предпочитают путешествовать россияне в майские праздники. В АТОР уточнили, что граждане стремятся поехать в Краснодарский край, на Ставрополье и курорты Минеральных Вод. Другими популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Дагестан, Татарстан и Калининград.