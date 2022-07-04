Россияне с 15 июля смогут беспрепятственно поехать в Эстонию и Финляндию Россияне с 15 июля смогут посетить Эстонию и Финляндию в туристических целях

Фото: Tatyana Gritsenko/Global Look Press

Город Хельсинки

Россияне с 15 июля смогут посетить Эстонию и Финляндию в туристических целях. По сообщению Ассоциации туроператоров России (АТОР), путешественникам из РФ для этого более не будут нужны «особые причины», пишет ТАСС. Ранее проезд через сухопутные рубежи Эстонии был закрыт из-за ограничений на российской границе. Однако с 15 июля данные ограничения снимаются.

С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями. Аналогичная ситуация с Финляндией, которая также сняла ограничения на въезд для граждан третьих стран, включая Россию, но ограничения сохранялись на российской стороне, — уточнили представители ассоциации.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, которые были введены на фоне глобального распространения коронавирусной инфекции. Для граждан Белоруссии также отменяются требования об обязательном предоставлении результатов ПЦР-тестов при прибытии в Россию самолетом.

1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, добавив, что при необходимости их действие может быть возобновлено. По данным службы, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.