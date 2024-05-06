«Россияне отвечают»: в Британии оценили жесткое предупреждение РФ Меркурис: РФ четко дала понять, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину

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Власти РФ четко дали понять, что ввод армий Североатлантического альянса на Украину чреват вооруженным конфликтом с Москвой, выразил мнение в своем блоге на YouTube эксперт из Британии Александр Меркурис. По его словам, российская сторона уже начала отвечать.

Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине. Они четко дают понять, что если это произойдет, то начнутся военные действия России с НАТО, — заявил эксперт.

Россия считает невиданными и беспрецедентными заявления ряда стран Запада об отправке военных на Украину, подчеркнул ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такие высказывания требуют ответственной и стремительной реакции со стороны РФ, которая уже приступила к ответным шагам.

МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с заявлениями главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по России британским оружием. Британскому дипломату было заявлено, что Москва может ответить ударами по военным объектам и технике Британии как на территории Украины, так и вне ее.

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, отметили в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран, а также предпринятых рядом государств — членов НАТО действий по нагнетанию силового давления на РФ, говорится в сообщении.