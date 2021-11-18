Россиянам разрешили пройти вакцинацию от COVID-19 в Финляндии

Власти Финляндии позволили находящимся в стране несколько месяцев туристам из России проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это относится и к гражданам РФ, у которых в европейской стране имеется недвижимость. Однако в некоторых случаях могут быть сделаны исключения и для других путешественников, сообщила «Фонтанка».

Вакцинация [иностранцев] — это исключительно решение каждого муниципалитета. <...> Однако не рекомендуется прививать туристов и тех, кто приезжает в Суоми на короткое время, — пояснили в ведомстве здравоохранения и социального благосостояния Финляндии.

Там добавили, что в первую очередь рассчитывать на вакцинацию от коронавируса могут иностранцы, которые приезжают, чтобы отдохнуть на своих дачах в Финляндии. У муниципалитетов также есть право самостоятельно решать данные вопросы, делая исключения для путешественников.

В организации социального здравоохранения региона Южная Карелия Eksote сообщили, что иностранцы могут получить прививку от COVID-19. Информацию подтвердила специалист по вакцинации Сари Куйтто. Впрочем, по её словам, власти могут изменить решение в случае нехватки препаратов.

Статистику о количестве россиян, вакцинированных на территории Финляндии, местные чиновники не ведут. При этом уровень вакцинации финнов составляет более 70%.

Ранее сообщалось, что жители России всё более интересуются так называемыми вакцинными турами в Европу. Самыми популярными странами для этого являются Хорватия и Сербия.