Россияне могут потерять свою недвижимость в Эстонии Около 4,5 тысяч россиян могут потерять свою недвижимость в Эстонии из-за визовых ограничений

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Старый город и гавань морского порта в Таллинне, Эстония

Около 4,5 тысяч россиян могут потерять свою недвижимость в Эстонии из-за визовых ограничений, сообщил вице-канцлер МВД страны Вейко Коммусаар, передает портал национального телерадиовещания ERR. Он добавил, что в настоящий момент ведомство разрабатывает закон, в рамках которого россияне не смогут покупать имущество в Эстонии потому что «это представляет непосредственную угрозу безопасности».

Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества, — сказал вице-канцлер.

Эстония с 18 августа ограничила выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллином «шенген». Это означает, что россиянин, целью посещения которого является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибыв на пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула, с 18 августа уже не сможет въехать на территорию Эстонии. Получить эстонскую визу смогут только те граждане РФ, которые приезжают в Эстонию для посещения близкого родственника, имеющего гражданство прибалтийской страны или долгосрочный вид на жительство.