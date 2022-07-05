Почти треть читателей EADaily высказались за закрытие посольства Болгарии

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29% опрошенных изданием EADaily россиян заявили, что в ответ на политический демарш столицы Болгарии Софии Москве стоит закрыть посольство страны в России. Ещё 23% респондентов проголосовали за выражение озабоченности по данному вопросу. При этом 14% прошедших опрос россиян вообще не знают, о чем идет речь.

За вариант закрытия посольства РФ в Болгарии проголосовали 29%, за выражение озабоченности — чуть больше 25%. На третьем месте (18,57%) — разрыв дипломатических отношений с Болгарией. Почти 14% просто не знают, о чем речь, — пишет издание.

Кроме этого, почти по 6% набрали варианты ответа «Запретить продажу ядерного топлива для болгарских АЭС» (6,67%) и «Прекратить поставки нефти на НПЗ „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“» (5,70%).

В опросе, который проводился с 3 по 5 июля 2022 года, участвовал 6601 человек.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов из-за подозрения в «шпионской» деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что власти свели к нулю возможность работы дипломатического представительства России в Софии, а глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пригрозил аналогичной мерой в отношении болгарских дипломатов.

1 июля посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед Москвой вопрос о закрытии российского посольства в Софии, поскольку ее недавнее обращение к Министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано. Митрофанова добавила, что ответственность за последствия этого шага ложится на болгарские власти.