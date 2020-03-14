https://static.news.ru/photo/5e549d5e-66a4-11ea-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В будущем будет запрещён въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами, — цитирует политика ТАСС.

14 марта 2020 года Министерство иностранных дел Австрии сообщило о мерах, принимаемых властями страны для борьбы с распространением коронавируса. Все посольства и консульства государства прекратили выдачу шенгенских виз. Исключение будет сделано для близких родственников австрийских граждан или граждан других стран Европейского союза.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.