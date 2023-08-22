Россиянам в Латвии запретили приходить на акцию в поддержку Украины

Фото: IMAGO/Willi Schewski/Global Look Press

Посольство Украины в Латвии запрещает россиянам приходить на акцию, организованную в поддержку Киева, говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях. Речь идет об антивоенном пикнике, который должен пройти в День независимости Украины, 24 августа, в Верманском парке Риги.

Украинские дипломаты заявили, что выступают против любых проукраинских мероприятий с участием россиян. По их словам, они являются гражданами «государства террориста». Любые действия, направленные на применение жителей двух стран, посольство считает неправильными. Представители дипмиссии уже обратились в мэрию Риги, чтобы правительство донесло соответствующую информацию до всех граждан.

Отмечается, что инициатором акции выступил бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Изначально организаторы приглашали на мероприятие украинцев, латвийцев и россиян.

В Варшаве тем временем состоялась акция против поддержки Украины. Граждане республики собрались у посольства страны, чтобы выразить свое недовольство действиями правительства, направленными на помощь киевским властям. Речь в первую очередь идет о поставках вооружения через территорию Польши.