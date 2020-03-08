https://static.news.ru/photo/d6d99eb2-622d-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger W. Giese/imageBROKER.com/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала российских туристов досрочно покидать Италию при закрытии горнолыжных зон, где они отдыхали. Курорты в итальянских Альпах приостановят работу 10–11 марта до спада эпидемии коронавируса COVID-19.

По информации ассоциации, в Италии остаются не менее 1,5–2 тысяч россиян в составе туристических групп. Точно неизвестно, сколько граждан РФ отдыхают в горах.

Подъёмники в крупнейшем горнолыжном регионе мира Доломиты — Суперски будут остановлены вечером 10 марта. На горнолыжных курортах в регионе Фриули — Венеция — Джулия подъёмники остановятся 11 марта, — пишет ТАСС.

Эксперты советуют россиянам задуматься о досрочном возвращении домой, перебронировав авиабилеты на более ранние даты и обсудив варианты досрочного прерывания туров.

В АТОР отметили, что забронированные туры в Италию с вылетом после 10 марта можно перенести на следующий сезон или обменять на другие направления. Продажа новых путёвок в Италию приостановлена в конце февраля.

Как писал NEWS.ru, с конца 2019 года коронавирусом заразились 111 тысяч человек, из которых более 7,3 тысячи — в Италии. В мире погибли около 4 тысяч заразившихся COVID-19, в основном умирают больные старше 50 лет. К 9 марта выздоровели 62,1 тысячи инфицированных.