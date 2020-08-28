Россиянам разрешат въезд в Молдавию с сентября

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Пресс-секретарь приграничной полиции Молдавии Раиса Новицки рассказала, что с 1 сентября на территорию страны начнут пускать граждан некоторых государств. Россия есть в списке стран, ограничение на въезд в республику для которых будет снят.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список стран, входящих в «красную зону»: въезд их граждан на территорию государства запрещён, а молдаване, возвращающиеся из этих стран, должны будут соблюдать карантин 14 дней, передаёт ТАСС. В перечень вошли Франция, Испания, Израиль, Армения, Израиль, Казахстан, Украина, Румыния и ряд других.

Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ, — сказала Новицки.

В настоящий момент в Молдавии выявили 35 904 случая заражения, что составляет примерно 1% от населения страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в офисах Совета по установлению ограничений возможностей и трудоспособности при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии прошли массовые обыски и задержания.