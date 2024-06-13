Россиянам рассказали об успехах ВС РФ в украинском регионе «Архангел спецназа Z»: ВС РФ успешно продвинулись в Волчанске и Липцах

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России смогли продвинуться в населенных пунктах Волчанск и Липцы Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Отмечается, что успеху российских войск сопутствовали ночная артиллерийская подготовка и активизация штурмовых действий. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

В результате ночной артподготовки и активных штурмовых действий ВС РФ имеет успех в продвижении в Волчанске и Липцах, — сказано в сообщении.

Также авторы пишут, что поступает информация о размещении личного состава Вооруженных сил Украины в населенном пункте Золотчи. В частности, противник размещается в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России 12 июня нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинской армии. По данным ведомства, российская армия задействовала высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотники.

До этого Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ. Речь идет о районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.