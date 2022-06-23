Россиянам рассказали, как получить украинские визы МИД Украины: россияне смогут получить украинские визы через центр VFS Global

Фото: shutterstock

С 1 июля 2022 года россияне, которые хотят получить украинские визы, смогут оформить их в визовом центре VFS Global, сообщили в МИД Украины. Офисы центров, в которых гражданам РФ станет доступна эта услуга, располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. В министерстве подчеркнули, что заявки на получение визы будут обрабатывать украинские дипломаты при сотрудничестве с «компетентными органами» Украины.

Выданная украинская виза не является безоговорочной гарантией того, что иностранцу будет разрешен въезд на Украину, — окончательное решение о разрешении на пересечение границы Украины принимают сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ. — NEWS.ru), — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее Чехия приостановила выдачу виз на въезд и длительное пребывание в республике для граждан России и Белоруссии. Ограничение продолжится по меньшей мере до марта 2023 года.

В свою очередь посольство Финляндии в России сообщило о снятии ограничений на визы для россиян с 1 июля. Это связано с тем, что отменяются ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса.