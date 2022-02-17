Россиянам облегчат условия въезда в Австрию с 22 февраля
Россиянам разрешат въезд в Австрию при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус
Сергей Князев
Сергей Князев
08:50, 18 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 22 февраля будет разрешен въезд туристов из России в Австрию при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве туризма Австрии. Также в страну можно будет въехать при наличии теста на антиген, переболевшим COVID-19 или после курса вакцинации одним из препаратов, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.
Российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного [результата] теста на коронавирус, — отметили в австрийском министерстве.
Как пояснили в министерстве, въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения, выздоровел или сдал тест. В качестве тестов разрешены как ПЦР-тесты со сроком действия не более 72 часов, так и тесты на антиген сроком не более 24 часов.
Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что местные власти допускают дискриминацию в отношении лиц, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, сертификаты этих людей не учитываются, хотя эффективность препарата никто не оспаривает, и медицинские соображения в решении властей Австрии искать сложно.