Россиянам облегчат условия въезда в Австрию с 22 февраля

С 22 февраля будет разрешен въезд туристов из России в Австрию при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве туризма Австрии. Также в страну можно будет въехать при наличии теста на антиген, переболевшим COVID-19 или после курса вакцинации одним из препаратов, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного [результата] теста на коронавирус, — отметили в австрийском министерстве.

Как пояснили в министерстве, въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения, выздоровел или сдал тест. В качестве тестов разрешены как ПЦР-тесты со сроком действия не более 72 часов, так и тесты на антиген сроком не более 24 часов.

Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что местные власти допускают дискриминацию в отношении лиц, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, сертификаты этих людей не учитываются, хотя эффективность препарата никто не оспаривает, и медицинские соображения в решении властей Австрии искать сложно.