Россиянам могут запретить покупать недвижимость в европейской стране Финляндия может запретить россиянам покупать недвижимость на своей территории

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Гражданам России могут запретить приобретать недвижимость в Финляндии, следует из сообщения финского Министерства обороны. К такому выводу пришла рабочая группа ведомства, изучавшая вопрос о запрете покупки недвижимости для россиян.

В отчете сказано, что разрешение на приобретение недвижимого имущества не будет выдано гражданину того государства, которое Европейский союз признал в своем решении «нарушившим территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны». Также под запрет подпадут граждане тех стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

Кроме того, запрет будет распространяться на юридические лица, находящиеся на территории таких стран или чей собственник является их гражданином, добавили в ведомстве. Уточняется, что решения по дальнейшим мерам реализации данного проекта будут приняты позднее.

Ранее генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что в настоящий момент в стране не наблюдается большого энтузиазма относительно идеи отправки войск НАТО для непосредственного участия в боевых действиях на Украине. При этом он признал, что такая политика широко разделяется странами — членами Альянса.