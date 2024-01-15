Россиянам могут запретить покупать и продавать недвижимость в Финляндии Финляндия планирует запретить гражданам России проводить сделки с недвижимостью

Правительство Финляндии рассматривает возможность введения полного запрета на совершение сделок с недвижимостью для граждан России, заявил глава Министерства обороны республики Антти Хяккенен. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующие ограничения могут вступить в силу уже весной 2024 года, однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято. Министр заявил, что он ищет юридические основания для введения запрета.

Помимо россиян, власти Финляндии также могут ужесточить правила проведения сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Евросоюз или Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Закон, изменяющий условия выдачи разрешений на сделки для юридических и физических лиц из таких государств, также может вступить в силу грядущей весной.

Отмечается, что в Финляндии уже несколько лет действуют ограничения для лиц из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года и предоставило Министерству обороны Финляндии более широкие полномочия по расследованию финансирования сделок с недвижимостью.

Как сообщалось ранее, власти Восточной Финляндии планируют закрыть школу, занимающуюся преподаванием русского языка и литературы. Такое решение может быть принято из-за массового перехода учащихся в другие заведения. Предполагается, что закрытие русскоязычной школы позволит властям города Лаппеэнранта сократить расходы более чем на €1 млн.