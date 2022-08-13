Россиянам хотят оставить один день в неделю на получение финской визы Глава МИД Финляндии Хаависто предложил оставить россиянам один день в неделю на получение визы

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Посольство Финляндии в Москве

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он рассказал телеканалу MTV3, что так очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.

На практике это может означать, например, что вы можете подать заявление на получение туристической визы по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подать заявление по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим серьезным основаниям, — заявил Хаависто.

Финскую границу можно пересечь при наличии шенгенской визы, выданной представительством другого государства, входящего в Евросоюз, но в конце августа лидеры европейских стран обсудят и этот вопрос.

Ранее МИД Литвы призвал все страны Евросоюза последовать примеру балтийских республик и запретить въезд гражданам России на свои территории. В Вильнюсе считают, что это сделает ограничение более эффективным.

После начала российской спецоперации на Украине Литва одной из первых ограничила выдачу гражданам РФ шенгенских и национальных виз. Вслед за ней аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Причем Таллин пошел даже дальше, запретив въезд тем россиянам, которые уже имеют шенгенскую визу.