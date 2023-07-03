Россиян просят не гулять в местах протестов во Франции Посольство РФ во Франции рекомендовало россиянам не посещать неблагополучные районы

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Российское посольство во Франции рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения неблагополучных районов и проявлять осторожность в связи с массовыми протестами в стране. На официальной странице посольства на сайте МИД России отмечается, что наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце.

С учетом обширной географии нынешних событий, Посольство рекомендует находящимся во Франции росгражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток, — говорится в обращении диппредставительства.

Ранее стало известно, что на севере Франции в десяти коммунах ввели комендантский час на фоне протестов в стране. Ограничения будут действовать, в частности, в таких городах как Лилль, Денан, Круа и Рубе. Время начала комендантского часа колеблется от 20:00 до 22:00 в зависимости от коммуны. Ограничения могут распространяться на совершеннолетних граждан.

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня полицейский при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться его требованиям.