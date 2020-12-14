Россиян приговорили к тюремному заключению во Франции за драку на Евро-2016

https://static.news.ru/photo/c6da4412-3e0f-11eb-80e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд во Франции приговорил двух граждан России к тюремному заключению за драку на Евро-2016, рассказал адвокат одного из осуждённых Жюльен Пинелли.

Тюремный срок получили россияне Михаил Ивкин и Павел Косов, передаёт ТАСС.

Суд приговорил моего подзащитного к трём годам тюрьмы. Для Павла Косова — 10 лет тюрьмы, — поделился юрист.

Соответствующее решение было принято судом присяжных а городе Экс-ан-Прованс на юге страны. Россияне признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений британцу Эндрю Бечу в ходе массовой драки.

Французская прокуратура требовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении россиян, которые нанесли серьёзные увечья британскому болельщику на чемпионате Европы по футболу — 2016 в Марселе.

В ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня 2016 года в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. UEFA оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники».

Ранее, как писал NEWS.ru, драка между футбольными фанатами произошла в голландском городе Гронингене. В столкновении принимали участие болельщики местной одноимённой команды (FC Groningen) и фанаты немецкого клуба «Арминия» (Arminia).