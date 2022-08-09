Россиян перестали пускать в одну из достопримечательностей Франции AFP: россиянам ограничили доступ в средневековый Венсенский замок около Парижа

Фото: Katharina Kalhoff/dpa/Global Look Press

На фоне спецоперации РФ на Украине россиян перестали пускать в средневековый Венсенский замок, расположенный в семи километрах от Парижа. Как передает журнал Paris Match со ссылкой на Agency France Presse (AFP), Министерство вооруженных сил Франции объяснило свое решение тем, что одно из зданий достопримечательности является военным объектом.

Согласно заявлению ведомства, в одном из помещений Венсена находится центр исторической службы министерства. Кроме того, в здании хранятся ее архивы.

Отмечается, что есть случаи, для которых могут сделать исключения. Для этого понадобится специальный запрос, касающийся исполнения журналистских обязанностей.

Накануне AFP направило запрос в связи с ситуацией, в котором оказались две россиянки. По данным агентства, 28 июля двум девушкам отказали в посещении Венсенского замка после предъявления ими российского паспорта, объяснив, что запрет на посещение связан только с их гражданством.

Венсенский замок — это популярное туристическое место. Он был построен для правителей Франции в XIV–XVII столетиях. Достопримечательность обладает популярностью из-за смотровой площадки на 52-метровой башне, с которой открывается вид на Париж.

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