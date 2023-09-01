Россиян будут выгонять из Латвии за незнание латышского языка

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

С начала сентября граждане России, проживающие в Латвии и не сдавшие экзамен по латышскому языку, будут получать уведомления от Министерства внутренних дел с требованием покинуть страну, передает РИА Новости. По словам председателя комиссии парламента по гражданству, миграции и социальной интеграции Ингмарса Лидака, ожидается, что за три месяца около шести тысяч российских граждан будут высланы из республики.

Это решение также повлечет за собой лишение доступа ко многим услугам в Латвии, а также прекращение выплаты пенсии для затронутых граждан. По изменениям в законе об иммиграции, у российских граждан будет возможность пересдачи экзамена по латышскому языку до 30 ноября, и при успешной сдаче их временное разрешение на проживание будет продлено до конца 2023 года. Исключениями стали лица в возрасте до 15 лет и старше 75 лет.

Отмечается, что некоторые политики и общественные организации выступают за пересмотр этого закона. Председатель общества «Русский голос для Латвии» Мартин Левушкан, например, выразил мнение о необходимости индивидуального подхода к каждому случаю, так как у людей могут быть разные обстоятельства, мешающие успешной сдаче экзамена. Он также отметил, что Латвия может предоставить всего 400 мест на курсах по изучению латышского языка ежегодно.

Ранее сообщалось, что экс-депутату Сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, который обратился с жалобой на своего русскоязычного соседа, грозит административное преследование за мелкое хулиганство. В социальных сетях появилось видео конфликта, где видно, как бывший депутат провоцирует соседа, называя его «ватником» и угрожая выслать всех русскоязычных из страны.