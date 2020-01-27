https://static.news.ru/photo/d82aee22-4132-11ea-986d-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Качиньский Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Российское посольство в Германии ответило лидеру польской правящей партии Ярославу Качиньскому, который потребовал от РФ компенсацию за Вторую мировою войну. Дипломаты заявили, что Россия заплатила за освобождение Польши от нацизма жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии.

Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство, — говорится в заявлении посольства.

Как отметили в дипмиссии, «весь мир вспоминает» о 75-летней годовщине освобождения концлагеря Освенцим советскими солдатами, но «у польского руководства своя история».

Как писал NEWS.ru, Качиньский потребовал от России и Германии компенсировать ущерб во Второй мировой войне и подчеркнул, что «требования Польши не имеют срока давности».

Согласно пакту Молотова — Риббентропа, в 1939 году Советский Союз и Третий рейх договорились о ненападении друг на друга, разделе Польши и Прибалтики. Пакт позволил Германии развязать войну против Франции и Великобритании, не опасаясь за восточные границы, а СССР отодвинул оборонительные рубежи на запад.