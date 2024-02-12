«Россия защищает, вы не можете»: в Британии сравнили Донбасс и сектор Газа Журналист Суини заявил, что Донбасс мог стать подобием Газы усилиями Киева

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Население Донбасса стараниями Киева могло повторить судьбу жителей современного сектора Газа, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине британский журналист Стив Суини. Он подчеркнул, что только Россия предотвращает геноцид в ЛНР и ДНР, тогда как мировое сообщество не может сделать того же на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Они не боятся России, которая, по их мнению, защищает их от потенциального геноцида. То, что вы не можете остановить в секторе Газа. Они боятся вас, государств — членов [СБ ООН], сидящих за этим столом, которые, вместо того чтобы говорить о мире, безопасности, прекращении конфликта, соглашаются предоставить Украине больше денег или больше оружия, — сказал репортер.

Суини, подключившийся к заседанию по видеосвязи из Донецка, добавил, что украинский конфликт вспыхнул задолго до 2022 года. По словам журналиста, власти Киева положили начало происходящему сегодня в 2014 году, когда «нанесли авиаудары по собственному народу».

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Лисичанску (ЛНР). В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно. По его словам, военные специально дождались, когда семьи в свой выходной отправятся в едва ли не единственное место досуга в городе.