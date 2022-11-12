Россия запретила проход загруженных вне страны судов в Азовское море

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Россия запретила проход загруженным не в РФ судам через Керченский пролив в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление (ГУ) по морским делам при Минтрансе и инфраструктуры Турции. В турецком ведомстве подчеркнули, что запрет на проход кораблей был получен от морской администрации России.

Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен, — сообщили в министерстве.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Азовское море с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей официально стало исключительно внутренним морем РФ. Он добавил, что это положит конец «провокациям Киева». Парламентарий отметил, что это также окончательно остановит попытки НАТО разместить в регионе военно-морскую базу.

До этого стало известно, что Черноморский флот (ЧФ) России взял под контроль северо-западную часть Черного моря, завоевав господство в Азовском море во время спецоперации на Украине. По словам командующего ЧФ Игоря Осипова, боевые суда и самолеты продолжают наносить удары дальнобойными высокоточными ракетами по значимым объектам военной инфраструктуры ВСУ.