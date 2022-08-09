Россия выразила протест Германии из-за осквернения памятника Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в социальных сетях видео осквернения советского воинского мемориала в городе Вернойхен федеральной земли Бранденбург, сообщается в Telegram-канале ведомства. Российская дипмиссия потребовала от властей ФРГ принять «исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего».

Эту акцию мы рассматриваем как попытку разжечь этническую ненависть, а также как циничное пренебрежение памятью солдат, отдавших свою жизнь за освобождение мира и Европы от нацизма, — сказано в сообщении.

Фото: Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург

Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой немецкий сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский памятник. Свои действия злоумышленник также сопровождает критикой в адрес «красно-зелёной» коалиции правительства Германии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала советским воинам. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России». По его мнению, он утратил первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне.