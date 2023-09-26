Россия вынудила Украину перенести производство ракет за пределы страны Данилов: Украина перенесла производство ракет из-за ударов России

Фото: МО Украины

Украина была вынуждена перенести «определенную часть производства» ракет за пределы страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC. По его словам, причиной стали удары России по соответствующим объектам. При этом Данилов добавил, что не станет раскрывать статус программы.

Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты. Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны, — заявил Данилов.

Ранее Данилов гарантировал, что Вооруженные силы Украины не будут использовать тактические ракеты ATACMS для ударов по территории России. По его словам, ВСУ планируют применять их исключительно для защиты. Секретарь СНБО добавил, что Украина заключила определенные соглашения по данному вопросу со своими партнерами.