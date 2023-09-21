«Укрэнерго» сообщило о первых за полгода ударах по энергосистеме Украины

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В Киеве сообщили о повреждениях энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. По данным «Укрэнерго», в результате ударов, которые были нанесены 21 сентября, частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области. По данным украинских СМИ, удары по энергосистеме были зафиксированы впервые за полгода.

Как отмечается, в результате боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов. Восстановление происходит с разрешения украинских военных.

Примерно в 04:00 по московскому времени украинские СМИ сообщили, что по всей стране распространяется воздушная тревога. Предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Взрывы слышали в Винницкой, Хмельницкой областях, власти заявили о работе ПВО. В Черкассах обломки ракеты рухнули в центральной части города, пострадал объект социальной инфраструктуры, писали местные журналисты. В Киевской области после падения фрагментов ракет ПВО начались пожары на территории предприятий, отметили в МВД.

Военкор Александр Коц сообщил, что 21 сентября был совершен ракетный удар по гостинице в Черкассах на Украине. По его словам, здание служило местом дислокации иностранных наемников.

Readovka пишет, что ночью на Украине была повреждена подстанция, являющаяся единственным маршрутом передачи электроэнергии от Ровенской АЭС в город.