https://static.news.ru/photo/17316eea-d58e-11e9-8e26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gampe/Wikimedia Commons

Посольство России в Чехии прокомментировало решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу Ивану Коневу в музей. Дипломаты заявили, что намерения властей чешской столицы является возмутительным.

При этом в дипмиссии отметили, что неожиданностью не стал тот факт, что именно районные власти инициировали вокруг мемориала кампанию, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии от нацизма.

Посольство выразило надежду на то, что памятник Коневу останется на своём месте, а чешская сторона обеспечит его охрану, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который вандалы несколько раз оскверняли в Праге, будет перенесён в один из музеев. Власти района столицы Чехии, где долгое время стоял монумент, собрались 12 сентября, чтобы решить его судьбу.