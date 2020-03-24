https://static.news.ru/photo/b749d9ea-6da9-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Ольга Ландышева, которая проживает в Испании, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране. По её словам, общество оказалось в условиях войны. В стране ежедневно умирают пожилые и молодые. Следующей на очереди в этой «мясорубке», по её словам, станет Россия.

Мы как на войне. У нас весь медперсонал подвержен инфекции, и они на первой линии фронта. У нас медсёстры уже умирают. У нас умерло подряд двое полицейских. Им было 38 и 37 лет. Мужики. У них ни патологий, никаких хронических заболеваний не было, — приводит её слова «Ридус».

Она отметила, что на фоне пандемии они с мужем полностью порвали все контакты с людьми, поскольку их страх перед заражением очень велик. По признанию россиянки, все реанимации в испанских больницах забиты. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать. Главным критерием для них становится возраст, а с экранов телевизоров власти официально заявляют о том, чтобы больным с тяжёлыми осложнениями родные писали прощальные письма.

Но родственникам-то всё равно от этого не легче: близкий тебе человек умирает в одиночестве, а потом даже похорон нельзя, их сразу кремируют, — рассказала россиянка.

По её словам, в этих условиях очень важно соблюдать режим изоляции. Ольга добавила, что переживает за своих родителей, которые живут в Москве. Она предполагает, что ситуация будет развиваться по нарастающей и к ней нельзя относиться легкомысленно.

Россия будет следующая, и мясорубка там будет не меньше, чем сейчас в Европе. А у меня родители продолжают на работу ездить — час на метро. Я на них ругаюсь, — призналась она.

В Испании по состоянию на 24 марта более 35 тысяч заражённых. 2311 человек скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, в медицинском центре в Коммунарке, куда привозят граждан с подозрением на коронавирус, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта. Известно, что погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии.