Россия сделает британскому послу жёсткий демарш после инцидента с эсминцем

Российское Министерство иностранных дел сделает послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт жёсткий демарш в связи с вторжением эсминца Defender в Чёрное море. Об этом в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Посол прибудет в ведомство в четверг, 24 июня.

Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жёсткий демарш, — подчеркнула Захарова.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее обозреватель The Spectator Тим Огден написал, что инцидент с вторжением британского эсминца Defender в Чёрное море стал самой крупной эскалацией между Россией и Великобританией со времён дела Скрипалей.

По его мнению, присутствие британских военных судов может быть лишь элементом более широкой стратегии НАТО. Вероятно, Альянс пытается дать РФ понять, что вызовы в будущем продолжатся.