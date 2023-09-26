Россия призвала страны ЕС выполнить свои обязательства по запросам ГП ГП РФ призвала страны ЕС пересмотреть отказы на запросы по «Северным потокам»

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Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Отмечается, что страны Европы отказали в исполнении 13 из 15 запросов РФ по расследованию взрывов.

В компетентные органы Германии, Дании, Швеции и Швейцарии направлены письма о несогласии Генеральной прокуратуры РФ с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений с учетом требований Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом <...> и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве указали, что в данных ходатайствах обращено внимание на обязанность государств — участников названных конвенций оказывать максимальную помощь в связи с расследованием терактов в отношении объектов инфраструктуры.

В марте Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва со временем может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Он также напомнил о проекте резолюции Совбеза ООН, работу над которой саботируют западные страны.