Россия призвала ООН публично осудить русофобию в странах Балтии Представительство при ООН в Женеве призвало УВКПЧ осудить русофобию в странах Балтии

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран Балтии, сообщает РИА Новости. По словам члена дипмиссии РФ Ярослава Еремина, это явление проявляется во многих сферах.

Националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии много лет целенаправленно принимают меры по поддержанию русофобского курса своих государств. Все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием или ограничением деятельности всех независимых русскоязычных СМИ, — заявил Еремин.

Он добавил, что ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства. Он также потребовал «решительно осудить» эти дискриминационные и варварские практики.

Ранее депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после появления информации о русофобском «объявлении» в общественном транспорте в Риге. Речь идет о сообщении в социальных сетях о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, в которой указано, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». Парламентарий призвал возбудить уголовное дело по статье «о разжигании национальной ненависти и розни».