Россия предложила Чехии диалог о снесённом памятнике маршалу Коневу

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Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге предложила Чехии механизмы двустороннего диалога. Это необходимо для выполнения обязательств местных властей по защите памятников, сообщили в МИД РФ.

Отказ от такой ответственности может усугубить двусторонние отношения, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД назвали несостоятельными и беспочвенными упрёки в том, что Россия вмешивается во внутренние дела Чехии, апеллируя к межгосударственному Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года.

Независимость органов местного самоуправления не освобождает государство от выполнения своих международно-правовых обязательств, — напомнили в министерстве.

Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля по решению совета муниципалитета Прага-6. Монумент простоял в чешской столице с 1980 года.

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.

Ситуацию прокомментировал президент Чехии Милош Земан. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит как вмешательство во внутренние дела страны.

Сразу после демонтажа МИД РФ инициировал передачу монумента маршалу Ивану Коневу в Россию, однако переговоры пока не начались. Статуя отправлена в хранилище чешского музея памяти XX века, писал NEWS.ru.

В начале мая 1945 года войска под командованием Конева участвовали в Пражской операции. Это последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица.