Россия получила документы о признании Киевом пленения военных со Змеиного Россия получила документы о признании Киевом военных с острова Змеиный попавшими в плен

Остров Змеиный / Фото wikipedia.org

Украина на уровне внутренних армейских документов признала попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный в самом начале спецоперации России. Тогда в Киеве публично заявили о гибели этих солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные материалы.

Агентство отмечает, что со Змеиного в списках приводятся фамилии почти 40 украинских военных, включая морских пехотинцев. Они названы попавшими в российский плен. В документах имеются контактные данные ближайших родственников пленных.

Россия 26 февраля вывезла с острова Змеиный 82 украинских военных. Их всех в Киеве назвали героически погибшими, а президент Владимир Зеленский решил присвоить им звания Героя Украины посмертно.

Ранее стало известно, что российские силовики получили списки украинских военных, которые погибли, пропали без вести или оказались в плену в ходе спецоперации на юге Украины. В списках указаны более двух тысяч фамилий. В них в основном значатся фамилии рядовых и младшего командного состава.