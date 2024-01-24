Россия поднимет тему крушения Ил-76 на форуме ОБСЕ в Вене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская делегация намерена поднять тему крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом на площадке Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей делегации. Мероприятие пройдет сегодня и будет посвящено вопросам военной безопасности и контроля над вооружением.

Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке ФСОБ сегодня, — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны России, самолет, перевозивший пленных украинских солдат в Белгородскую область, был поражен Вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса. Ведомство назвало произошедшее терактом.

По данным Telegram-канала Mash, на борту Ил-76 находилось не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также 53 солдата ВСУ и один офицер украинской армии. По данным канала, их всех везли на обмен военнопленными.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что Украина и Россия готовились обменяться военнопленными 24 января. В данное время, отметил он, ведомство проверяет информацию Минобороны РФ о гибели украинцев.