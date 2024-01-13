Россия подчинила Европу с помощью одной зависимости Президент Yara Холзетер: Европа впала в зависимость от российских удобрений

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Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений, заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер в беседе с Euractiv. По его словам, Москва успешно использует удобрения в качестве «оружия».

Я был бы очень обеспокоен, если бы мы как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией, — заявил президент Yara.

Холзетер назвал 2024-й «решающим годом» для ЕС. Предприниматель призвал создавать стимулы для фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен и заместитель генсекретаря всемирной организации Мартин Гриффитс обсудили ситуацию вокруг безвозмездных поставок российских зерновых и удобрений в беднейшие страны мира. При этом дипломаты подняли вопросы «блокирования российского сельхозэкспорта в результате введения западными странами незаконных односторонних санкций».

22 ноября Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Об этом Путин говорил, выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки». По его словам, Москва продолжает выполнять все обязательства в сфере экспорта продовольствия.

Летом Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахта из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.