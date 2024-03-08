«Россия победила»: в ФРГ рассказали о последствиях отставки Нуланд Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд приведет к завершению конфликта на Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Виктория Нуланд

Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о том, что конфликт на Украине подходит к концу и Россия в нем победила, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Twitter (X). По ее словам, чиновница и ее муж заработали миллионы на СВО, а теперь «покидают тонущий корабль».

Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл. <...> Крыса покидает тонущий корабль. <...> Вики и ее разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине, — заявил Дотком.

«Украинский проект» Нуланд потерпел крах, уверен бизнесмен. Ее действия обернулись тысячами жертв и разрушением страны. Замгоссекретаря США навсегда войдет в историю как организатор госпереворота на Украине, добавил Дотком.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Нуланд является историческим врагом России. По его словам, политик запомнилась глубокой ненавистью к РФ. Он добавил, что отставка чиновницы свидетельствует о том, что американский курс споткнулся о реалии современного мира.