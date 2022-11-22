Россия передала Украине 33 тела военных ВСУ

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Россия передала Киеву тела 33 бойцов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Русская Весна» со ссылкой на Минреинтеграции Украины. По данным канала, всего за время работы удалось вернуть тела 696 погибших украинских военных.

Всего за время работы по пропавшим без вести удалось вернуть тела 696 погибших украинских военных, — отмечается в сообщении.

В Госдуме ранее рассказали о потерях России в ходе спецоперации. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВС РФ практически не несут потери, поскольку изменился подход к ведению боевых действий: спецоперация проводится «строго по военной науке».

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина ежедневно теряет в Донбассе порядка 60–100 солдат, а количество раненых составляет около 500 человек в день. Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией. По его словам, процесс необходимо активизировать и Киев готов это сделать «хоть завтра».