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Россия ответила на заявление Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

14:26, 03 июня 2021

Сложно найти рациональное объяснение заявлениям Чехии о компенсации от России за взрывы складов с оружием на территории Врбетице. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

31 мая стало известно, что Прага уже составила требование к России о компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия обвиняет Москву. Об этом рассказал глава МИД республики Якуб Кулганек. До этого разговоры о компенсации велись в апреле. Тогда министр финансов страны Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена требовать не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов).

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