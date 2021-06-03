Россия ответила на заявление Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

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Специалисты, занимающиеся анализом информации в сфере безопасности, нашли несоответствия в версии чешских властей о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам в чешской Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает чешское сетевое издание Parlamentni listy со ссылкой на EXANPRO.

По версии чешских властей, подозреваемые в преступлении россияне отправили электронное письмо в компанию Imex Group, которая является арендатором складов во Врбетице. В письме якобы содержалось разрешение о предоставлении допуска на...