Россия оценила атаку БПЛА по воинской части в Приднестровье МИД РФ: Москва считает провокацией атаку БПЛА на воинскую часть в Приднестровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона считает провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье и рассчитывает на тщательное расследование обстоятельств произошедшего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что инцидент был устроен с целью обострения обстановки в регионе.

Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья, — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия ожидает установления всех деталей атаки беспилотника. Москва рассчитывает, что организаторы данной акции осознают, какие опасные последствия могут наступить.

Об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья ранее сообщило Министерство госбезопасности непризнанной республики. По данным ведомства, целью удара была радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения, никто не пострадал.

Это не единственная атака на военные объекты в Приднестровье — 17 марта взрыв был зафиксирован на территории воинской части в Тирасполе. После удара дрона-камикадзе произошел пожар. О пострадавших и жертвах не сообщалось.