Россия открыла новый фронт? Что происходит в Сумской области, подробности

Фото: МО РФ

Военкоры сообщают, что спецназ ВС РФ зашел в приграничные села в Сумской области. Будет ли открыт новый фронт, что сейчас происходит в регионе, будет ли наступление России?

Что известно о заходе ВС РФ в Сумскую область

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о боевых действиях в Сумской области.

«Появляются неподтверждённые сообщения о том, что российские ДРГ с боем вошли в приграничные села Журавка и Веселовка Сумской области», — пишет канал.

Населенные пункты Журавка и Веселовка находятся непосредственно на границе Курской области. Ранее в районе этих населенных пунктов происходили взаимные обстрелы, ВС РФ наносили удары по опорным пунктам противника.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где были атаки ВС РФ в Сумской области 1 июля

В течение дня воздушную тревогу объявляли в семи областях Украины, в том числе на Сумщине.

Украинские СМИ сообщили об ударе ВС РФ по энергетической инфраструктуре в районе поселка Мирополье, который находится в непосредственной близости от границы. Глава Миропольской сельской общины сообщила, что несколько сел в районе остались без электроснабжения.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко отметил, что ситуация с электроснабжением на Украине становится критичной. Среди самых пострадавших областей — Сумская, где без света живут 73 населенных пункта.

При этом украинские власти рекомендуют населению закупать генераторы, не обращая внимания на то, что у людей просто нет денег. По мнению Шевченко, это может стать причиной социального взрыва.

Фото: МО Украины

«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи Запада», — заявил он в своем Telegram-канале.

Будет ли наступление России в Сумской области

Слухи о том, что ВС РФ вскоре может начать наступление в Сумской области, распространяются с апреля 2024 года. Так, 24 апреля Telegram-канал «Треугольник ЛНР» сообщил, что ВСУ на территории приграничья Сумской и Харьковской областей приведены в высшую боевую готовность в связи с получением ими информации о начале российского наступления в ближайшее время.

В мае то же самое повторил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times. К этому времени уже несколько дней, с 10 мая, шли боевые действия на Харьковском направлении. До сих пор достоверных сообщений о начале боевых действий на Сумщине не было. 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» освободили село Рыжевка, однако развития это направление не получило.

Фото: МО РФ

Собеседник издания «Украина.ру» с позывным Оцелот указал на ряд проблем, с которыми связано наступление на Сумщине.

«Хотя от границы с Россией по территории области идут пять автомобильных дорог, а сама ее территории „тоненькая“ — она вытянута в длину, но узкая в ширину, она труднопроходима. Во-первых, леса, во-вторых, серьезные водные препятствия — прежде всего, реки, которые являются притоками Днепра: Ворскла, Десна, Сейм, Сула, Псел. Очень много озер и прудов. Есть болота. В общем, это все может быть серьезным препятствием для продвижения наших войск. Далее, есть серьезные высоты. Самая высокая точка — 240 м. На такой же высоте находится и Часов Яр. У сумского наступления будет три задачи: создание буферной зоны, дополнительное отвлечение сил и резервов украинских подразделений от Донбасского и Запорожского фортов; ну и мясорубка, в которой погибнут наиболее боеспособные части», — заявил офицер.

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