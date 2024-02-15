Россия отказалась выдать молдавского оппозиционера Кишиневу Молдавский Интерпол: Москва отказалась выдавать Кишиневу политика Шора

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Илан Шор

Россия отказалась выдавать Молдавии лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, заявил глава молдавского Интерпола Виорел Центиу в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва подтвердила, что Шор в настоящее время находится в РФ.

Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью третью Конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы, — пояснил Центиу.

Год назад Апелляционный суд Молдавии заочно приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы. После этого президент республики Майя Санду заявила, что активы политика конфискуют.

Шор, несколько лет назад сбежавший из страны, обвиняется в хищении около $1 млрд из трех молдавских банков. По данным следствия, в преддверии выборов в 2014 году банки выдали неизвестным лицам эту сумму, составляющую примерно 12,5% ВВП Молдавии.

Бизнесмена впервые арестовали по делу об отмывании денег еще в 2015 году, но спустя два года его отпустили. В 2017-м его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, но приговор так и не вступил в силу. Апелляционная палата Молдавии откладывала рассмотрение дела, в итоге процесс так и не начался. Шор за это время создал собственную партию и избрался в парламент, но позже уехал из страны. Он женат на российской певице Жасмин с 2011 года.