https://static.news.ru/photo/2161beb0-654e-11ea-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 16 марта введёт ограничение на полёты в страны Европейского союза, где возникло несколько очагов коронавируса COVID-19, сообщили в оперативном штабе при правительстве РФ.

По информации ТАСС, сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Российские чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.

К 13 марта инфекция обнаружена во всех странах Евросоюза. Сильнее других страдает Италия, где заболели более 15 тысяч человек. По несколько тысяч заражённых обнаружили в Испании, Германии и Франции.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ признала ситуацию с COVID-19 пандемией.

Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 138 тысяч человек. Погибли около 5,1 тысячи, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.