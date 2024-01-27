«Россия одерживает верх»: в Британии раскрыли, как Европа подставила Киев The Guardian: Россия одерживает верх на Украине из-за беспомощности Европы

Фото: МО Украины

Ситуация на Украине, как и боевые действия в секторе Газа, показали, насколько беспомощной может быть Европе перед внешними вызовами, пишет The Guardian. В издании напомнили, что Израиль предпочел проигнорировать предложенную Брюсселем концепцию урегулирования, тогда как Киев стремительно теряет шансы в противостоянии с Россией.

Безграничная способность Европы получать удары под своим весом наносит ущерб Украине, где спустя два года с начала наступления Россия, похоже, медленно одерживает верх, — сказано в публикации.

Автор также осудил европейские правительства за неспособность обеспечить Украину необходимым объемом вооружения, что станет еще более серьезной проблемой для ВСУ в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа. На этом фоне в издании сравнили Европу с оленем, который выбежал на дорогу и был парализован светом фар приближающегося грузовика.

На этот раз Трамп может выполнить свою угрозу прекратить работу НАТО. Что тогда будет с коллективной европейской безопасностью? — задался вопросом автор статьи.

Ранее в издании уже предупреждали, что отказ США от агрессивной внешней политики не принесет Лондону ничего, кроме проблем. Авторы полагают, что при таком развитии событий Великобритания будет брошена на произвол судьбы, как прежде был брошен Афганистан.